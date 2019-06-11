11.06.2019, 17:12

Дело в отношении журналиста "Медузы" Ивана Голунова прекращено

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Иван Голунов
Иван ГолуновФото: Washington Post

Глава МВД Колокольцев объявил о прекращении дела Ивана Голунова, передает ТАСС.

Дело закрыли в связи с недоказанностью участия журналиста в совершении преступления. Сегодня его отпустят из-под домашнего ареста.

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