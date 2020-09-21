Дело о жестоком убийстве адвоката в Латвии: пострадавших били досками, из дома пропали ценные вещи

Как сообщалось, 20 сентября в 00.56 полиция получила вызов в Лангстини, Гаркалнский край, где произошло нападение. На место выехала оперативная группа. В доме был обнаружен убитый мужчина, второй получил тяжелые травмы. Убит известный латвийский адвокат Павел Ребенокс, в результате нападения также тяжело пострадал бизнес-партнер Ребенока — предприниматель и ветеринар Ингус Баландинс. Именно он обратился за помощью к соседям, которые вызвали полицию.

На данный момент полиция отрабатывает две главные версии — убийство с целью ограбления и убийство, связанное с профессиональной деятельностью погибшего. Характер совершения преступления указывает на то, что это было ограбление. "Красивый дом, который находится в элитном районе на тихой улочке, мог привлечь внимание преступников", — заявили в полиции. Видеокамеры на территории не было, сигнализация включена не была.

Нападение произошло в доме. Преступники проникли внутрь со двора, взломав дверь. По словам пострадавшего мужчины, их было трое, все в черном, на лицах — маски, между собой общались на русском. В полиции допускают, что преступники не готовились. Пострадавших связали проводом и били руками, ногами, а также найденными во дворе террасными досками. Одну из них полиция обнаружила потом в 200 метрах от места преступления.

Из дома пропали коллекция дорогих часов и драгоценности, в том числе кольца и запонки. Точный список украденных вещей и сумма — уточняются.