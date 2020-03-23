Дело о крушении рейса MH17: суд во времена коронавируса



В начале заседания суд ответил на полученный им запрос от стороны обвинения — прокуроры хотят, чтобы судьи съездили на одну из военных авиабаз Нидерландов. На ней эксперты-криминалисты реконструировали сбитый над Донбассом пассажирский лайнер "Малайзийских авиалиний", который 17 июля 2014 года выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Суд попросил уточнить, что даст этот визит и как он должен выглядеть.

Затем председательствующий судья заговорил о требовании адвокатов родственников погибших. Они хотят получить полный доступ к материалам дела и аргументируют это тем, что защита обвиняемых его уже получила. Обвинение же объяснило свое решение предельно ограничить доступ к материалам дела для родственников соображениями безопасности.

Итоговое решение суда было таким: адвокаты потерпевших, по словам судьи Стинхёйса, получат доступ к официальным отчетам из обвинительного заключения Международной следственной группы (JIT), после чего смогут по запросу получить материалы, на которых базируются эти отчеты. При этом адвокаты потерпевшей стороны не имеют права копировать никакие из полученных документов и не должны напрямую делиться полученной информацией с родственниками погибших. Это сделано с целью защиты свидетелей и с учетом ценности их показаний.

Защита Пулатова попросила перевести все материалы дела на русский язык, а также потребовала доступ не только к ним, но и ко всем данным обвинения, в дело не вошедшим. Окружной суд Гааги решил делегировать решения по этим запросам независимому судье.

Суд по делу MH17 возобновится 8 июня



В ходе заседания судьи выразили неуверенность, что в деле представлены интересы всех пострадавших. Они предположили, что к делу MH17, возможно, следует приобщить жалобы жильцов домов в Донбассе, частично разрушенных в результате крушения "Боинга".

Суд также попросил прокуроров разъснить, можно ли приобщить к делу зашифрованные спутниковые снимки разведки США, зафиксировавшие полет поразившей "Боинг" ракеты зенитно-ракетного комплекса "Бук". Судьи предложили стороне обвинения в следующий раз уточнить, получат ли они данные снимки вместе с расшифровкой.

На этом председательствующий судья Хендрик Стинхёйс остановил короткое заседание, которое продлилось меньше часа. Следующее слушание состоится 8 июня — суд тем самым дает время представителям обвиняемого Пулатова время на подготовку к процессу.

Суд не исключил дополнительного расследования