Дело о гибели 5-летнего ребенка в Латвии: мать приговорена к принудительным работам

Как отмечает "Курземес вардс", родственница Ивана признала свою вину по части 2 статьи 177 Уголовного закона (УЗ) Латвии — "Жестокое обращение с ребенком" и приговорена к принудительным работам. Степень родства осужденной не указана, однако, судя по архивной информации, речь может идти о матери Вани.

Как уже сообщалось ранее, в связи с этой трагедией было возбуждено еще одно уголовное дело в отношении других лиц, расследование этого дело все еще продолжается. По данным издания, дело было начато по ч.2 статьи 141 УЗ ЛР — Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать потерпевшему помощь и был обязан заботиться о нем или же сам поставил его в опасное для жизни состояние.

Как уже сообщалось, 1 июля 2017 года в Лиепае пропал пятилетний мальчик Иван Берладин. 11 июля ребенок был найден мертвым в лесном массиве Дубени. Экспертиза показала, что ребенок умер от переохлаждения.

Ранее прокуратура обвинила в бездействии сотрудницу полиции Курземского регионального управления полиции- она не передала дальше полученную от свидетелей информацию о местонахождения мальчика. Ее приговорили к принудительным работам.

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