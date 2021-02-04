Дело Навального: Совет Европы призвал Москву соблюдать международные обязательства

Совет Европы (СЕ) призвал российские власти соблюдать свои международные обязательства в области прав человека. В опубликованном в четверг, 4 февраля, заявлении, которое подписали государственный министр в МИД Германии Михаэль Рот (Michael Roth), председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Рик Демс и Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич, высказывается сожаление по поводу приговора российскому оппозиционному политику Алексею Навальному.

"Это решение основано на уголовном приговоре, который Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в своем постановлении по делу "Навальные против России"от 17 октября 2017 года признал произвольным и явно необоснованным и, таким образом, нарушающим статьи 6 и 7 Европейской конвенции о правах человека, участницей которой является Россия", — отмечается в документе.

В заявлении также выражена тревога по поводу массовых арестов с применением насилия протестующих и журналистов во время недавних акций в российских городах. "Свобода собраний, свобода выражения мнений, право на свободу и безопасность и право на справедливое судебное разбирательство относятся к основным правам, которые гарантирует Европейская конвенция о правах человека", — указано в заявлении Совета Европы. В документе содержится призыв к властям России "полноценно расследовать все сообщения о злоупотреблениях в отношении мирных демонстрантов и журналистов и привлечь виновных к ответственности в исполнение обязательств России как государства — члена Совета Европы".

Решения ЕСПЧ обязательны для членов Совета Европы

Совет Европы совместно с Европейским судом по правам человека выступает за сохранение прав человека в 47 государствах-членах. СЕ и ЕСПЧ не являются органами Евросоюза. При этом Решения суда являются обязательными для государств-членов Совета Европы.