Дело исчезнувшей на курорте в Португалии трехлетней британской девочки: в убийстве подозревают гражданина ФРГ

По данным Федерального ведомства по уголовным делам (BKA), подозреваемый в похищении трехлетней девочки гражданин Германии был неоднократно осужден за преступления сексуального характера, в том числе по отношению к детям. В настоящий момент он отбывает длительное тюремное наказание (по данным агентства dpa, в немецком городе Киле).

Прокуратура Брауншвейга занялась расследованием по "делу Мэдди", поскольку подозреваемый до своей поездки за границу проживал в этом судебном округе.

Похищение Мэдди Макканн

История Мэдди Макканн вызвала огромный общественный резонанс. 3 мая 2007 года Мэдди, которой было тогда три года, была похищена из номера отеля в португальском городе Прайя-да-Луш. В Португалии она проводила каникулы вместе со своими родителями, Кейт и Джерри Макканн, младшими братом и сестрой — близнецами — и друзьями семьи. Как сообщали тогда СМИ, Мэдди была похищена прямо из постели.

Судя по статье в газете Braunschweiger Zeitung, опубликованной 3 июня, многое говорит о том, что подозреваемый в убийстве Мэдди Макканн — мужчина, которого земельный суд в Брауншвайге в конце 2019 года приговорил к семи годам тюрьмы за изнасилование американки, которой тогда было 72 года. По информации издания, это преступление он совершил в том же городе, где через полтора года после этого была похищена Мэдди.

Как рассказал представитель BKA в программе немецкого общественно-правового телеканала ZDF "Aktenzeichen XY… ungelöst" ("Акты XY… не уничтожены"), вышедшей в эфир вечером 3 июня, первые подозрения в отношении мужчины возникли уже в 2013 году, однако улик для задержания тогда было недостаточно.

Что известно о подозреваемом в похищении Мэдди

По информации ведомства, в период с 1995 по 2007 год подозреваемый проживал в регионе Алгавре на юге Португалии, зарабатывая себе на жизнь работой в гастрономии и промышляя время от времени кражами из отелей, а также продажей наркотиков.

Как рассказала в интервью британскому телеканалу Sky News бывшая соседка подозреваемого, он производил на нее впечатление агрессивного человека. При обыске в квартире подозреваемого были найдены парики и "странные предметы одежды", рассказала соседка. Возможно, подозреваемый использовал их для маскировки.