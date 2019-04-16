DELFI В ПАРИЖЕ | Люди пришли сфотографировать собор, полиция сдерживает массы

”Очень много народа собралось здесь. В основном, туристы, но есть и местные. Полиция огородила собор лентой и обеспечивают безопасность тем массам, которые находятся в окрестностях собора”, — описывает он.

”За полчаса я продвинулся на 50 метров. За это время местные уже стали немного нервничать. Именно те, кому куда-то надо”, — добавил фотограф.

