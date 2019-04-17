17.04.2019, 21:30

DELFI В ПАРИЖЕ: К пережившему сильный пожар Собору Парижской Богоматери несут цветы

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rus.delfi.ee
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Pariis 17.04.2019
Pariis 17.04.2019Foto: Madis Veltman

Переживший сильный пожар Собор Парижской Богоматери спустя два все еще оцеплен и находится под охраной полиции.

Находящийся на месте фотограф Delfi Мадис Вельтман сказал, что там по-прежнему много туристов, которые хотят запечатлеть сгоревший собор.

”Сегодня к собору стали приносить цветы”, — сказал он.

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