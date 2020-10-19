DELFI В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ | Жители Степанакерта живут в подвалах и говорят, что война не нужна ни армянам, ни азербайджанцам

К звукам ударов привыкаешь уже на второй день. Если находишься в помещении с закрытыми окнами, то можно подумать, что на улице запускают фейерверки. Но все здесь понимают: если снаряд попадет в здание, уже не скрыться.

— В любом случае встретимся в подвале, — шутят журналисты. — Или как сейчас, во время очередной бомбежки, или если попадет снаряд: тогда здание разрушится, и все равно будем все лежать здесь.

Черный юмор в таких условиях — норма.

Журналистов, которые выезжают на репортажи в горячие точки, здесь называют идущими на смерть. "Ну все, пока! Ваша машина помечена", — так прощаются перед очередным выездом представители Нагорного Карабаха, которые помогают журналистам.

В Степанакерте разрушенные дома находятся в разных точках города, и по какому принципу ведутся удары — неясно. Женщины, старики и даже дети живут в подвалах. Снаряды системы "Град" не знают конечной точки поражения. А беспилотники ударяют более точечно. И если он вылетел, то обратно уже не возвращается. У него лимитировано время полета, и если оно заканчивается, то управляющий беспилотником при помощи пульта бьет в первое попавшиеся здание.

Сейчас на улицах Степанакерта очень мало гражданских людей. Только машины гоняют с большой скоростью. Работают несколько продовольственных магазинов, но время их работы ограничено. Открываются они около 11:00, а закрываются каждый день по-разному. Как правило, после 20:00 ни одного открытого магазина не найти. Если не успел купить еды или поесть в единственном работающем ресторане, то придется ждать до утра. Да и в ресторане вечером может закончиться еда, потому что в приоритете — накормить военных. И все это понимают.

Другие магазины, закусочные и шашлычные закрыты, некоторые разбиты из-за попадания снарядов. Рядом с разбитыми витринами лежат бутылки с лимонадом, но их никто не трогает.

"В военное время здесь нет ни грабежа, ни беспорядков. Наоборот, люди стали больше помогать друг другу", — говорит владелец фермы и кафе в Степанакерте Овик. В этом кафе всех кормят бесплатно.