DELFI В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ | Наш корреспондент побывал в обстрелянном госпитале и услышал, что местные воюют c наемниками из Пакистана, Ирана и даже Украины

На улицах Мартакерта пустынно, людей нет. Только военные и журналисты. Неподалеку под машиной прячется и жалобно мяукает кот. Видно, голодный. Женщин и детей отсюда вывезли сразу после начала военных действий. Мартакерт и близлежащие села обстреливают из РСЗО ”Град”. В среду город подвергся авиаобстрелу из самолетов. А в первые дни военных действий были потери среди мирного населения.

Неподалеку бои продолжаются и по сей день. Прозвучали два глухих хлопка. Местные военные успокаивают: этого звука бояться не надо, это исходящий выстрел. А вот приходящего, звонкого и раскатистого, надо опасаться. И буквально через пару минут за горой раздается как раз такой взрыв, после чего поднимается столб дыма.

На дороге, наконец, встречаем местного жителя. Это Рафик. По его словам, удары слышны днем и ночью. ”Уже привыкли”, — разводя руками говорит он и добавляет, что в Мартакерте осталось много людей, которые остались жить в своих домах.

”Куда уезжать? Это наша земля, наша родина”, — отвечает Рафик на вопрос, почему не покинул зону боевых действий. И добавляет: ”Эстонцам скажи, что карабахский народ — крепкий, он будет жить на своей родине”, — гордо заявляет житель Мартакерта.

Мы направляемся к госпиталю, который ранее днем ранее подвергся бомбежке. Перед разбитым зданием стоят сгоревшие машины, на одной продолжают тлеть покрышки. Днем ранее на них доставляли раненых, сегодня же это просто груда искореженного металла.

Martakert Foto: Roman Starapopov

Перед зданием госпиталя нас встречает военнослужащий Георг, который сменил белый халат на военную форму и приехал в Мартакерт — место, в котором вырос. По его словам, вчерашний удар пришелся примерно на 17:00, как раз, когда из этих машин выносили привезенных раненных.

”Самолет сначала бил ракетами, а потом на парашютах стал сбрасывать бомбы. Были раненые и убитые, — рассказывает Георг о том, что видел вчера. По его словам, до этого данную местность обстреливали "градами", но в госпиталь снаряды не попадали. Георг считает, что удары по госпиталю из трех самолетов наносились целенаправленно.