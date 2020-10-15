DELFI В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ | Наш корреспондент побывал в обстрелянном госпитале и услышал, что местные воюют c наемниками из Пакистана, Ирана и даже Украины

В среду на территории Нагорного Карабаха подвергся авиаобстрелу мартакертский гарнизонный госпиталь. В результате обстрела были раненные и погибшие. Военные в Мартакерте говорят, что воюют со всем миром, поскольку сторона противника задействовала наемников из Пакистана, Ирана и даже Украины.
На улицах Мартакерта пустынно, людей нет. Только военные и журналисты. Неподалеку под машиной прячется и жалобно мяукает кот. Видно, голодный. Женщин и детей отсюда вывезли сразу после начала военных действий. Мартакерт и близлежащие села обстреливают из РСЗО ”Град”. В среду город подвергся авиаобстрелу из самолетов. А в первые дни военных действий были потери среди мирного населения.
Неподалеку бои продолжаются и по сей день. Прозвучали два глухих хлопка. Местные военные успокаивают: этого звука бояться не надо, это исходящий выстрел. А вот приходящего, звонкого и раскатистого, надо опасаться. И буквально через пару минут за горой раздается как раз такой взрыв, после чего поднимается столб дыма.
На дороге, наконец, встречаем местного жителя. Это Рафик. По его словам, удары слышны днем и ночью. ”Уже привыкли”, — разводя руками говорит он и добавляет, что в Мартакерте осталось много людей, которые остались жить в своих домах.
”Куда уезжать? Это наша земля, наша родина”, — отвечает Рафик на вопрос, почему не покинул зону боевых действий. И добавляет: ”Эстонцам скажи, что карабахский народ — крепкий, он будет жить на своей родине”, — гордо заявляет житель Мартакерта.
Мы направляемся к госпиталю, который ранее днем ранее подвергся бомбежке. Перед разбитым зданием стоят сгоревшие машины, на одной продолжают тлеть покрышки. Днем ранее на них доставляли раненых, сегодня же это просто груда искореженного металла.
Перед зданием госпиталя нас встречает военнослужащий Георг, который сменил белый халат на военную форму и приехал в Мартакерт — место, в котором вырос. По его словам, вчерашний удар пришелся примерно на 17:00, как раз, когда из этих машин выносили привезенных раненных.
”Самолет сначала бил ракетами, а потом на парашютах стал сбрасывать бомбы. Были раненые и убитые, — рассказывает Георг о том, что видел вчера. По его словам, до этого данную местность обстреливали "градами", но в госпиталь снаряды не попадали. Георг считает, что удары по госпиталю из трех самолетов наносились целенаправленно.
Сколько было пострадавших, Георг затруднятся сказать, но говорит, что много. Посчитать невозможно, поскольку в госпитале и до удара находились раненные. После обстрела ранения получили и врачи.
”Они используют оружие массового поражения. Я медик, во время операции мы доставали из людей шарики, как подшипники и иголки. С виду рана небольшая, но когда делаешь рентген, то видишь, что там игла”, — рассказывает Георг.
”Нам ничего не страшно. Мы просто уничтожим их. Но их действия — это не по-человечески”, — говорит Георг.
Заходим в разбитое здание госпиталя. На двери кровь. Становится жутковато. Проходим дальше и видим раненого в голову солдата. Его ранили, когда он находился на улице. В здании, впрочем, как и на улице повсюду разбитое стекло.
Один из военных показывает осколок от сброшенной бомбы. По размерам примерно 20 на 5 см. Если такой прилетит, то не спасут ни каска, ни бронежилет.
Другой военнослужащий, который был на линии фронта, говорит, что армяне воюют не с азербайджанцами. ”Это террористы-наемники. Это игиловцы, мы видели их своими глазами. Если бы вы поедете дальше на посты, то сами убедитесь. Там лежат трупы и все игиловцы. Не азербайджанцы, а сирийцы, ливийцы, много пакистанцев. Можно сказать, что мы воюем против всего мира. Даже с Украины есть люди. Мы засекали их по рации”, — говорит солдат.
Взрывы днем слышны и в Степанакерте. Местные говорят, что впервые за несколько дней. Как раз во время написания этой статьи пришлось прерваться. Выясняется, что снаряды упали в нескольких километрах. На улице у одного из военных спрашиваю, куда бежать в этой местности случае бомбежки. Инструктирует тот предельно доходчиво: ”Если прилетит, братан, то ничего уже не поможет. Если еб****т, то еб****т”.
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