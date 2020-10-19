19.10.2020, 09:54

DELFI В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ | Мартакерт ежедневно подвергается бомбежке, жители города держат в домах автоматы

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Роман Старапопов
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В Нагорном Карабахе большие потери несут азербайджанская и армянская стороны. Линия фронта проходит недалеко от города Мартакерт.

Выезд из Степанакерта в Мартакерт пришлось задержать. В небе слышен звук жужжания. Это беспилотник. На горизонте его не видно, но идем в бомбоубежище. Минут через пять раздается звук удара.

"Во! Перемирие соблюдается”, — говорит сопровождающий журналистов представитель Нагорного Карабаха Влад. В воскресенье вновь направляемся в Мартакерт, который снова бомбят. В этот раз группу журналистов сопровождают двое, причем с автоматами.

"Это так, для личного спокойствия", — поясняет Влад. По приезду в Мартакерт на одной из главных улиц, а она выглядит как небольшой переулок в Таллинне, видим разбомбленный придорожный магазин. Он такого же размера, как магазины при заправочных станциях.

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Неподалеку под аллеей деревьев валяются части от разорвавшегося снаряда. Рядом на газовой трубе сидит местный житель.

"В 12 часов бомбили. Днем ранее тоже. Походите, погуляйте. Дальше там котлованы, бомбы", — указывает в сторону Маро. Однако было принято решение идти в другую сторону, где находятся дома, пострадавшие от ударов.

"Лучше умереть, чем отсюда уйти. Я тут родился, зачем мне куда-то уходить?" — говорит местный житель Павел, у которого 20-летний сын находится на первой линии фронта.

По словам Павла, в городе остались одни мужчины. А когда начинается бомбежка, все идут в горы. В здешних двухэтажных домах подвалов нет. Местные называют эти дома хрущевками, хотя они не типичные для известных под этим названием пятиэтажек, которых много и в Эстонии, но построены они были тоже при Никите Сергеевиче Хрущеве.

Павел не собирается уезжать, при этом у него есть автомат — на случай, если войдут войска другой стороны. Он поясняет, что каждый местный житель, который остался в городе, знает, где взять оружие.

Водитель Армен по возвращению с работы домой обнаружил, что в крышу дома, в котором он живет, попал снаряд. Его квартира цела, но окна выбиты.

В соседнем двухэтажном доме выбиты все окна. Во дворе кратер — снаряд упал три дня назад. В доме двери нараспашку. Внутри никого нет. В квартире на первом этаже стойкий запах разложения трупа. Но не человеческого. Скорее всего, кошка или собака.

"В Нагорном Карабахе уже третья война. Ночью бомбило так… Неспокойно здесь", — говорит Ашот и признается, что находиться в городе страшно. По его словам, по городу бьют сильно.

Он, как и Саро, не скрывает, что держит в доме оружие. Однако на вопрос, что он будет делать, если войска другой стороны зайдут в город, отвечает: не зайдут.

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