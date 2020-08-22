DELFI В МИНСКЕ | На женском митинге снимал человек в маске — пытался запугать

Девушки требовали прекратить произвол силовиков, освободить всех политзаключенных, расследовать пытки в автозаках и тюрьмах, исчезновения и смерти людей во время протестов в стране.

Одна из девушек пришла с плакатом ”Овощи не должны управлять продавцами”.

Тем не менее, протесты и забастовки в Беларуси продолжаются уже две недели. На прошедших буднях их активность немного спала. Однако на выходных протестующие вновь стали проявлять активную деятельность.

По словам специально корреспондента Delfi, сегодня в 14:00 у Комаровского рынка собрались женщины в белом, в руках у них были цветы. Они выступили с мирной акцией против насилия.

На мирный митинг перед рынком и вокруг него собралось порядка 2500-3000 человек. Они стояли у дороги, махали цветами, в ответ им сигналили проезжающие автомобили.

Подобные женские демонстрации — это уже своего рода традиция.

Специальный корреспондент Delfi отмечает, что к протестующим затесался человек в черной маске и снимал происходящее. Тем самым он пытался запугать людей. Некоторые мужчины, которые проходили мимо, шли специально перед его камерой и мешали снимать.

Примерно через час колонна направилась по проспекту Независимости в сторону центра города.

Байкеры также внесли свой вклад в демонстрацию, эффективно проехали колонной из 300-400 человек.

Белорусская оппозиция надеется завтра снова организовать крупные демонстрации в Минске и других городах, чтобы потребовать справедливых выборов и прекращения насилия против мирных демонстрантов.