22.08.2020, 16:33

DELFI В МИНСКЕ | Цепь солидарности на Комаровке: ”Овощи не должны управлять продавцами”

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Minsk 22.08.2020 Foto: Erikorrespondent

Как сообщает специальный корреспондент Delfi Минске, сегодня в 14:00 у Комаровского рынка стали собраться девушки и женщины в белом, в руках у них были цветы. Они выступили с мирной акцией против насилия.

Девушки требовали прекратить произвол силовиков, освободить всех политзаключенных, расследовать пытки в автозаках и тюрьмах, исчезновения и смерти людей во время протестов в стране.

Одна из девушек пришла с плакатом ”Овощи не должны управлять продавцами”.

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