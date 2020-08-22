DELFI В МИНСКЕ | Цепь солидарности на Комаровке: ”Овощи не должны управлять продавцами”

Девушки требовали прекратить произвол силовиков, освободить всех политзаключенных, расследовать пытки в автозаках и тюрьмах, исчезновения и смерти людей во время протестов в стране.

Одна из девушек пришла с плакатом ”Овощи не должны управлять продавцами”.