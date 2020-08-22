22.08.2020, 16:33
DELFI В МИНСКЕ | Цепь солидарности на Комаровке: ”Овощи не должны управлять продавцами”(1)
Как сообщает специальный корреспондент Delfi Минске, сегодня в 14:00 у Комаровского рынка стали собраться девушки и женщины в белом, в руках у них были цветы. Они выступили с мирной акцией против насилия.
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