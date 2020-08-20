DELFI В МИНСКЕ | Белорусские газеты открыто говорят об избиениях и пытках

Выходные в белорусской столице выдались более спокойными, чем в предыдущие дни. Delfi попросил специального корреспондента в Минске сделать обзор местной прессы.

На этой неделе белорусская версия газеты ”Аргументы и факты” разместила на первой полосе фото воскресной демонстрации, собравшей сотни тысяч человек. Издание спрашивает: ”Что происходит?” и отражает факты, цифры и различные точки зрения.

”Многие из задержанных были освобождены, и они могут говорить о выживании”, — говорится в начале истории. ”Трудно даже представить и объяснить многое из того, что с ними произошло. Чтение этих предложений может вызвать физическую боль ”, — предупреждает читателей издание.

Еще больше места широкому освещению событий отводится в белорусской ”Комсомольской правде” . Так, певица Инна Афанасьева, фото которой было на обложке, критически относится к власти. ”Я даже не знаю, какие слова сказать об ужасах последних дней”, — говорит она. Есть также четкое упоминание о применении силы против мирных демонстрантов.

”Комсомольская правда” описывает ”самую массовую” демонстрацию в истории страны. ”Люди категоричны — выполняйте все требования, иначе мы не пойдем на работу”, — говорится в названии материала. Как и любая другая газета, ”Комсомолка” показывает и описывает травмы и ужасы задержанных.

В конце издания мы возвращаемся к теме с более практической стороны. Психолог дает советы, как эмоционально справиться с этими трудными днями. Она отвечает на вопросы о том, как объяснить детям происходящее, а также дает советы, как не ссориться с родственниками. Кроме того, в материале указан ряд контактов, к которым люди могут обратиться за помощью в случае возникновения проблем.