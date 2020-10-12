12.10.2020, 16:50
DELFI В АРМЕНИИ | "Объявили прекращение огня, но он только усилился". Как живут в Ереване беженцы из Нагорного Карабаха(1)
Корреспондент RusDelfi Роман Старапопов отправился в Ереван, где поговорил с жителями Нагорного Карабаха (или Арцаха, как его тут называют), отправившимися в столицу Армении подальше от войны.
На заправке в Челябинске рванула машина, пострадал водитель
Доктор Комаровский объяснил, почему карантин не работает
Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с телами 6 человек
Соколов сообщил на суде, что нашел обрез у себя в квартире