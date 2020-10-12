DELFI В АРМЕНИИ | "Объявили прекращение огня, но он только усилился". Как живут в Ереване беженцы из Нагорного Карабаха

"Мы смогли взять детей еще в пижамах, отнести в подвалы и спрятаться", — говорит одна из собеседниц Романа.

"Они не понимают церковь там, или люди", — вторит ей другой собеседник, говоря об обстреле домов.

Полностью интервью — в нашем видео.

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