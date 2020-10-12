DELFI В АРМЕНИИ | Ереванцы подкупают гостеприимством и говорят о войне

Корреспондент RusDelfi отправился в Нагорный Карабах, но карантинные меры из-за COVID-19 оставили его на двое суток в столице Армении Ереване.
Я пробыл два дня в Ереване, и у меня сложилось впечатление, что военные действия в Нагорном Карабахе не оставляют равнодушным ни одного местного жителя. Большинство из них возмущены тем, что снаряды два раза попали в древнейшую церковь в городе Шуша. Но больше всего поражает, с каким рвением армяне пытаются помочь в освещении происходящего в Арцахе (так по эту сторону границы называется Нагорный Карабах — RusDelfi).
Во время пандемии чтобы добраться из Таллинна до Еревана мне пришлось лететь через Варшаву и Минск. Местные потом шутили: ”Пришлось летать вокруг Еревана, чтобы добраться сюда”. В Минске, направляясь в выходу на посадку, заметил шумную компанию, весьма эмоционально обсуждавшую что-то в баре напротив. Ага, армяне, смекнул я.
- Барев, армяне, — громко поздоровался еще на расстоянии. Кто-то из них спросил, откуда я и почему лечу в Ереван. Когда узнали, что журналист из Эстонии и целью визита является освещение событий в Арцахе, все оживились.
- Так, давай выпьем армянский коньяк. И не говори "нет"! Ты едешь освещать то, о чем должен знать весь мир, — начали уговаривать они.
Уже в самолете все на перебой стали рассказывать о происходящем в Нагорном Карабахе. При этом деликатно заявили, что не хотят навязывать свое мнение, но о происходящем будут рассказывать, как думают. Если коротко пересказывать общее мнение моих собеседников: войны армяне не хотят, просто защищают свои исторические земли. Видно, что религия для них много значит: каждый говорил о церкви в городе Шуши. Забегая вперед, об этом примерно каждый третий говорил и в Армении.
По прилету в Ереван, армяне меня окружили и даже не разрешили заказать такси. Довезли до отеля, взяли номер телефона и предложили звонить — все проблемы или вопросы будут решены. Звонить я, разумеется, не стал, а поехал сдавать тест на коронавирус. Но сразу после сдачи получил звонок от одного из своих недавних попутчиков:
- Роман-джан! Ты где? Я волнуюсь. Давай приезжай в ресторан.
Там мой собеседник, имя которого по его просьбе не указываю, провел целое расследование о том, как мне быстрее попасть в Нагорный Карабах.
После обеда, в ожидании специального журналистского удостоверения от МИД Армении, решил прогуляться по городу. На одной из улиц заметил множество коробок и вещей. Это гуманитарная помощь для беженцев из Нагорного Карабаха. Оказалось, что волонтеры по своей инициативе решили помочь нуждающимся. Работают 24 часа в сутки, на месте разбили палатку, в которой ночуют. Днем на помощь приходят подростки. И даже дети. София, девочка лет пяти, говорит, что родители знают о том, где она находится уже пять день подряд. Она как раз живет в доме напротив. ”Я прихожу помогать. Мне нравится”, — говорит она.
Риелтор Сергей Оганесян все свое свободное время тратит на то, чтобы развозить вещи жителям Степанакерта, которые из-за войны были вынуждены переехать в Ереван. Квартиры им бесплатно предоставили местные. С Сергеем мы посетили две таких семьи. Люди, которые нуждаются в еде, приглашали в гости, при этом ставили на стол блюда с конфетами и вафлями — последним, что было в доме.
Таксист, который вез из отеля на сдачу коронатеста, сказал, что армяне будут воевать за свои земли до конца. При этом он добавил, что Армения — миролюбивая страна.
В продовольственном магазине, обратился за помощью к женщине, которая раскладывала товар. Салаты и булочки на прилавке были с армянскими названиями. Разумеется, она перевела. И, конечно, поинтересовалась откуда я приехал. Но когда услышала про Арцах, уже не смогла сдержать слез. ”Это наше земли. Ужасно, что присходит. Низкий вам поклон, возвращайтесь оттуда”, — уже с трудом произносила женщина. Глаза у нее покраснели, но видно, что она изо всех сил сдерживала слезы.
Владелец квартиры, в которой я остановился на второй день пребывания в Ереване, сказал: как вернешься, звони, бесплатно остановишься у меня, а таксист Давид, который отвозил меня на автовокзал для отправления в Нагорный Карабах, даже выключил счетчик. Кажется, такого гостеприимства я нигде не встречал.
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