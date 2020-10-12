DELFI В АРМЕНИИ | Ереванцы подкупают гостеприимством и говорят о войне

Я пробыл два дня в Ереване, и у меня сложилось впечатление, что военные действия в Нагорном Карабахе не оставляют равнодушным ни одного местного жителя. Большинство из них возмущены тем, что снаряды два раза попали в древнейшую церковь в городе Шуша. Но больше всего поражает, с каким рвением армяне пытаются помочь в освещении происходящего в Арцахе (так по эту сторону границы называется Нагорный Карабах — RusDelfi).

Во время пандемии чтобы добраться из Таллинна до Еревана мне пришлось лететь через Варшаву и Минск. Местные потом шутили: ”Пришлось летать вокруг Еревана, чтобы добраться сюда”. В Минске, направляясь в выходу на посадку, заметил шумную компанию, весьма эмоционально обсуждавшую что-то в баре напротив. Ага, армяне, смекнул я.

- Барев, армяне, — громко поздоровался еще на расстоянии. Кто-то из них спросил, откуда я и почему лечу в Ереван. Когда узнали, что журналист из Эстонии и целью визита является освещение событий в Арцахе, все оживились.

- Так, давай выпьем армянский коньяк. И не говори "нет"! Ты едешь освещать то, о чем должен знать весь мир, — начали уговаривать они.

Аэропорт Фото: Роман Старапопов

Уже в самолете все на перебой стали рассказывать о происходящем в Нагорном Карабахе. При этом деликатно заявили, что не хотят навязывать свое мнение, но о происходящем будут рассказывать, как думают. Если коротко пересказывать общее мнение моих собеседников: войны армяне не хотят, просто защищают свои исторические земли. Видно, что религия для них много значит: каждый говорил о церкви в городе Шуши. Забегая вперед, об этом примерно каждый третий говорил и в Армении.

По прилету в Ереван, армяне меня окружили и даже не разрешили заказать такси. Довезли до отеля, взяли номер телефона и предложили звонить — все проблемы или вопросы будут решены. Звонить я, разумеется, не стал, а поехал сдавать тест на коронавирус. Но сразу после сдачи получил звонок от одного из своих недавних попутчиков:

- Роман-джан! Ты где? Я волнуюсь. Давай приезжай в ресторан.

Там мой собеседник, имя которого по его просьбе не указываю, провел целое расследование о том, как мне быстрее попасть в Нагорный Карабах.