Делегация Украины покинула ПАСЕ после подтверждения полномочий России

Делегация Украины покинула зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы после того, как участники заседания отклонили поправки Киева и подтвердили полномочия России в рамках этой организации в полном объеме, передает корреспондент РБК.

За полчаса до начала голосования по этому вопросу глава российской делегации Петр Толстой говорил корреспонденту РБК, что если бы члены Ассамблеи приняли к резолюции хоть одну из ограничивающих Москву поправок, то зал заседаний покинула бы российская делегация.

Немногим ранее Ассамблея рассмотрела резолюцию, которая позволяет России вернуться к работе в рамках ПАСЕ и приняла ее без поправок.

Сторонники возвращения России к работе в ПАСЕ во время дебатов заявляли, что если Россия покинет Совет Европы, то международным правозащитным организациям будет трудно защищать права россиян.