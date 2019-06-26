Делегация Украины покинула ПАСЕ после подтверждения полномочий России

Полномочия России в Парламентской ассамблее Совета Европы восстановили в полном объеме. Украинские депутаты сразу после этого покинули зал заседаний организации, пишет РБК.
Делегация Украины покинула зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы после того, как участники заседания отклонили поправки Киева и подтвердили полномочия России в рамках этой организации в полном объеме, передает корреспондент РБК.
За полчаса до начала голосования по этому вопросу глава российской делегации Петр Толстой говорил корреспонденту РБК, что если бы члены Ассамблеи приняли к резолюции хоть одну из ограничивающих Москву поправок, то зал заседаний покинула бы российская делегация.
Немногим ранее Ассамблея рассмотрела резолюцию, которая позволяет России вернуться к работе в рамках ПАСЕ и приняла ее без поправок.
Сторонники возвращения России к работе в ПАСЕ во время дебатов заявляли, что если Россия покинет Совет Европы, то международным правозащитным организациям будет трудно защищать права россиян.
При этом несколько десятков представителей из как минимум пяти стран оспорили полномочия российской делегации в ПАСЕ. Это депутаты с Украины, из Великобритании, Латвии, Литвы, Эстонии.
Заместитель главы делегации России в ПАСЕ Сергей Кисляк сообщил также, что Россия вновь начнет платить членские взносы организации. Размер траншей и сроки их выполнения будет определять Минфин, добавил он.
Из-за событий на Украине члены ПАСЕ дважды, в 2014 и 2015 годах, ограничивали права России в ассамблее, в частности — голосовать по резолюциям, участвовать в выборах генсека, судей ЕСПЧ и комиссара по правам человека.
В 2016 году российская делегация перестала участвовать в заседаниях организации, а с 2017-го — перестала платить взносы в бюджет Совета Европы.
Долг России перед Советом Европы составляет 75 млн евро.
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