Датский миллиардер потерял троих детей при взрывах на Шри-Ланке

Андерс Хольк Поульсен является крупнейшим частным землевладельцем Шотландии, а также единственным владельцем сети магазинов одежды Bestseller, крупнейшим акционером Asos и немецкого онлайн-магазина Zalando. По данным Bloomberg, его состояние оценивается в $5,7 млрд.

В одном из последних интервью Поульсен заявлял о своем намерении восстановить Северо-Шотландское нагорье, также известное как Хайленд. Выкупленную там землю, как и все свое состояние, он был намерен переписать на своих детей. ”Эта ответственность превратилась в труд любви; проект, которым мы глубоко увлечены. Этот проект не может быть реализован при нашей жизни. Но он принесет плоды не только для наших собственных детей, но и для поколений посетителей, которые, как и мы, испытывают глубокую привязанность к Шотландскому нагорью”, — рассказывал миллиардер о планах семьи, которым теперь не суждено осуществиться.

Ранее СМИ сообщили, что в результате восьми терактов на Шри-Ланке погибли 290 человек, еще около 500 получили ранения.

Среди жертв 35 иностранцев — граждане США, Великобритании, Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии и Бангладеша, сообщал телеканал News 1st со ссылкой на представителя национальной больницы.

Президент островного государства Майтрипала Сирисена ранее заявляла о введении в стране режима чрезвычайного положения в связи с терактами. Он начнет действовать в стране с полуночи 23 апреля. В день терактов власти незамедлительно блокировали работу мессенджеров и соцсетей, чтобы избежать распространения фейков и дезинформации.

Последний взрыв произошел в Коломбо сегодня. В ходе работ по разминированию сдетнировал фургон, начиненный взрывчаткой. Машина была припаркована недалеко от церкви, где накануне погибли десятки человек. По предварительной информации, это был контролируемый взрыв, поэтому пострадавших нет.

Кроме того, полиция Шри-Ланки обнаружила еще 87 детонаторов на автобусной станции в окрестностях Коломбо. По данным News 1st, опубликованным со ссылкой на местную полицию, 12 детонаторов также нашли на полу автовокзала и еще 75 детонаторов в окрестностях.

Напомним, что 21 апреля в ходе празднований католической Пасхи на Шри-Ланке прогремело восемь взрывов. Первые шесть произошли практически одновременно около 8:45 по местному времени (6:15 мск) в трех храмах и отелях в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Через несколько часов следующий взрыв прогремел в гостинице города Дехивале. Восьмой теракт произошел в тот же день — уже в жилом комплексе в пригороде Коломбо. Позже силовики обезвредили еще одно взрывное устройство, которое лежало на дороге недалеко от международного аэропорта Бандаранаике.

Ответственность за теракты позже взяла на себя экстремистская группировка ”Джамаат ат-Таухид аль-Ватания” (запрещена в РФ). Об этом сообщает Al Arabia. Как отметил официальный представитель правительства Шри-Ланки Раджита Сенаратне, власти страны выяснят, действовала ли эта группировка в одиночку или имела международную поддержку.