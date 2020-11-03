Danske Bank оштрафован за неверное информирование клиентов на 1,2 млн евро

Финансовый регулятор Дании в июне 2019 года начал расследование касательно того, что Danske Bank не проинформировал клиентов об неудовлетворительных результатах работы их инвестиционного продукта Flexinvest Fri.
Сообщается, что еще в 2017 году банк имел данные, что эти инвестиции уже пять лет имеют отрицательную рентабельность, но банк продолжал продавать и рекомендовать данный продукт своим клиентам, которые не были об этом осведомлены.
"Важно, чтобы клиенты могли быть уверены, что получают от датских банков корректные советы. Такие случаи — очень серьезные, так как подрывают доверие клиентов к финансовой системе", — отмечает прокуратура.
Вы успешно зарегистрированы
в качестве подписчика рассылки Delfi!
Krone: подозреваемый по делу о теракте в Вене задержан в Линце
Уткин заявил, что больше не будет болеть за Хабиба
Глава МВД Австрии заявил о 22 пострадавших при теракте в Вене
Метеоролог рассказал, какой будет грядущая зима 2020/21