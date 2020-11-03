03.11.2020, 19:31

Danske Bank оштрафован за неверное информирование клиентов на 1,2 млн евро

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Danske Bank оштрафован за неверное информирование клиентов на 1,2 млн евро
Foto: Scanpix, REUTERS

Банк Danske Bank оштрафован за передачу 10 000 клиентов ложной информации на 9 млн датских крон или 1,2 млн евро. Банк с решением согласен, передает ärileht.ee со ссылкой на Berlinske.

Финансовый регулятор Дании в июне 2019 года начал расследование касательно того, что Danske Bank не проинформировал клиентов об неудовлетворительных результатах работы их инвестиционного продукта Flexinvest Fri.

Сообщается, что еще в 2017 году банк имел данные, что эти инвестиции уже пять лет имеют отрицательную рентабельность, но банк продолжал продавать и рекомендовать данный продукт своим клиентам, которые не были об этом осведомлены.

"Важно, чтобы клиенты могли быть уверены, что получают от датских банков корректные советы. Такие случаи — очень серьезные, так как подрывают доверие клиентов к финансовой системе", — отмечает прокуратура.

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