31.03.2019, 20:36

Данные экзитполов: во второй тур выборов на Украине выходят Зеленский и Порошенко

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Интерфакс
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Данные экзитполов: во второй тур выборов на Украине выходят Зеленский и Порошенко
Foto: Sputnik/Scanpix

Шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре голосования на выборах президента Украины с 30,4%, действующий глава государства Петр Порошенко набирает 17,8%, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко — 14,2%, свидетельствуют данные Национального экзитпола (опроса избирателей на выходе с участков).

Кандидата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрия Бойко поддержали — 9,8% избирателей, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко — 7,1%, экс-главу СБУ Игоря Смешко — 6,4%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 4,8%, кандидат в президенты Украины от партии "Оппозиционный блок" Александр Вилкул поддержали 4,0%

Национальный экзит-пол проводил консорциум, в который входят Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований имени Разумкова. Обнародованы результаты экзитпола по состоянию на 18:00 по киевскому времени.

По другому экзитполу, проведенному ТСН по заказу телеканала "1+1", во второй тур выборов также выходят Зеленский и Порошенко — по этим данным, их поддержали соответственно 30,1% и 18,5% избирателей. У лидера партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко — 14,0% голосов, кандидата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрия Бойко поддержали -9,1%, избирателей, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко — 7,6%.

Еще один экзитпол, проведенный по заказу телеканалов "112 Украина" и NewsОne, также показывает, что в президентской гонке лидирует Владимир Зеленский с 30,7% голосов, действующий глава государства Петр Порошенко набирает 18,6%, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко — 13,9% голосов избирателей.

Что касается Национального экзитпола, то по нему кандидат от партии "Свобода" Руслан Кошулинский набрал 1,8%, народный депутат, партия "Украинское объединение патриотов — "УКРОП" Александр Шевченко — 0,5%, народный депутат, самовыдвиженец Юрий Тимошенко — 0,4%, народный депутат, глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец — 0,3%. Предприниматель, лидер партии "5.10" Геннадий Балашов и экс-глава СБУ, лидер партии "Общественно-политический рух "Справедливость" Валентин Наливайченко получили по 0,2% поддержки избирателей.

Остальные кандидаты набрали по 0,1% и менее голосов.

В региональном разрезе Зеленский наибольшую поддержку получил на юге Украины (42,0%), на востоке за него проголосовали 30,7%, в центре — 28,6%, на западе страны — 21,2%. За Порошенко больше всего проголосовали на западе Украины (26,0%), в центре — 19,5%, на юге — 11,1%, на востоке — 9,6%. Тимошенко имеет почти одинаковую поддержку на западе (17,8%) и в центре Украины (17,5%), на юге ее поддержали 9,5%, на востоке — 7,3%. За Бойко на востоке Украины проголосовали 27,2%, на юге — 15,2%, в центре — 5,7%, на западе — 1,9%. Гриценко наибольшую поддержку получил на западе страны (12,6%), в центре — 7,4%, на юге — 3,3%, на востоке — 2,7%.

В ходе экзит-пола опрошено 17956 респондентов на 400 избирательных участках с помощью методики тайного голосования. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,5% для лидеров (по численности полученных голосов) и в пределах 0,5-1% — для других кандидатов.

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