Данные экзитполов: во второй тур выборов на Украине выходят Зеленский и Порошенко

Кандидата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрия Бойко поддержали — 9,8% избирателей, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко — 7,1%, экс-главу СБУ Игоря Смешко — 6,4%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 4,8%, кандидат в президенты Украины от партии "Оппозиционный блок" Александр Вилкул поддержали 4,0%

Национальный экзит-пол проводил консорциум, в который входят Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований имени Разумкова. Обнародованы результаты экзитпола по состоянию на 18:00 по киевскому времени.

По другому экзитполу, проведенному ТСН по заказу телеканала "1+1", во второй тур выборов также выходят Зеленский и Порошенко — по этим данным, их поддержали соответственно 30,1% и 18,5% избирателей. У лидера партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко — 14,0% голосов, кандидата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрия Бойко поддержали -9,1%, избирателей, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко — 7,6%.

Еще один экзитпол, проведенный по заказу телеканалов "112 Украина" и NewsОne, также показывает, что в президентской гонке лидирует Владимир Зеленский с 30,7% голосов, действующий глава государства Петр Порошенко набирает 18,6%, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко — 13,9% голосов избирателей.