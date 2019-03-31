Данные экзитполов: во второй тур выборов на Украине выходят Зеленский и Порошенко

Что касается Национального экзитпола, то по нему кандидат от партии "Свобода" Руслан Кошулинский набрал 1,8%, народный депутат, партия "Украинское объединение патриотов — "УКРОП" Александр Шевченко — 0,5%, народный депутат, самовыдвиженец Юрий Тимошенко — 0,4%, народный депутат, глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец — 0,3%. Предприниматель, лидер партии "5.10" Геннадий Балашов и экс-глава СБУ, лидер партии "Общественно-политический рух "Справедливость" Валентин Наливайченко получили по 0,2% поддержки избирателей.
Остальные кандидаты набрали по 0,1% и менее голосов.
В региональном разрезе Зеленский наибольшую поддержку получил на юге Украины (42,0%), на востоке за него проголосовали 30,7%, в центре — 28,6%, на западе страны — 21,2%. За Порошенко больше всего проголосовали на западе Украины (26,0%), в центре — 19,5%, на юге — 11,1%, на востоке — 9,6%. Тимошенко имеет почти одинаковую поддержку на западе (17,8%) и в центре Украины (17,5%), на юге ее поддержали 9,5%, на востоке — 7,3%. За Бойко на востоке Украины проголосовали 27,2%, на юге — 15,2%, в центре — 5,7%, на западе — 1,9%. Гриценко наибольшую поддержку получил на западе страны (12,6%), в центре — 7,4%, на юге — 3,3%, на востоке — 2,7%.
В ходе экзит-пола опрошено 17956 респондентов на 400 избирательных участках с помощью методики тайного голосования. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,5% для лидеров (по численности полученных голосов) и в пределах 0,5-1% — для других кандидатов.