Дания закрыла границы из-за коронавируса
Власти Дании с субботы закрыли границы страны на фоне пандемии коронавируса, заявил министр юстиции Дании Ник Хеккеруп.
Власти Дании с субботы закрыли границы страны на фоне пандемии коронавируса, заявил министр юстиции Дании Ник Хеккеруп.
"Любому человеку, который хочет въехать в Данию без уважительной причины, будет отказано. Вы можете въехать в страну, только если вы живете здесь или работаете", — заявил министр юстиции на пресс-конференции правительства. Его слова приводит радиостанция DR.
Запрет будет действовать до 13 апреля.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
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