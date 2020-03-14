Дания закрыла границы из-за коронавируса

"Любому человеку, который хочет въехать в Данию без уважительной причины, будет отказано. Вы можете въехать в страну, только если вы живете здесь или работаете", — заявил министр юстиции на пресс-конференции правительства. Его слова приводит радиостанция DR.

Запрет будет действовать до 13 апреля.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.