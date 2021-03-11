Дания приостановила прививки вакциной AstraZeneca

Вакцинация препаратом британско-шведской компании AstraZeneca в Дании временно приостановлена после появления информации об образовании тромбов у привившихся. Об этом сообщается в четверг в пресс-релизе управления здравоохранения.
"Вакцинация препаратом против COVID-19 от AstraZeneca приостановлена до дальнейшего уведомления, — отмечается в сообщении. — Это произошло после сообщений о тяжелых случаях образования тромбов у людей, вакцинированных им. На этом фоне Европейское агентство по лекарственным средствам начало исследование вакцины AstraZeneca. Одно сообщение касается смерти в Дании".
"В настоящее время нельзя сделать вывод о том, существует ли связь между вакциной и тромбами", — также говорится в пресс-релизе.
Прививки препаратом приостановлены на 14 дней. В период с 29 марта по 1 апреля власти сообщат о новом решении в отношении его использования.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, комментируя эту новость на пресс-конференции, посоветовала за комментарием обратиться в Департамент здоровья.
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