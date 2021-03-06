Далай-лама привился от коронавируса
Каким именно препаратом вакцинировали 85-летнего Далай-ламу, не уточняется.
Каким именно препаратом вакцинировали 85-летнего Далай-ламу, не уточняется.
Далай-лама XIV сделал прививку от коронавируса в госпитале Зонал индийского города Дхарамсала и около получаса после прививки оставался под наблюдением врачей.
Сам далай-лама рассказал, что решил сделать прививку по совету друзей, а также порекомендовал вакцинироваться всем остальным. ”По словам моих надежных друзей, в числе которых врач, нужно сделать эту инъекцию, чтобы предотвратить серьезную проблему. Эта инъекция очень помогает и очень хорошая. Поэтому вы тоже должны сделать ее ”,— говорится в видеообращении далай-ламы.
В Индии одобрено использование двух вакцин — индийского варианта ”оксфордской” вакцины Covishield, а также Covaxin, разработанной индийской компанией Bharat Biotech.
В Индии выявлено 11,1 млн случаев коронавируса. Выздоровели 10,8 млн человек, умерли 157 тысяч.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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