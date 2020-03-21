Далай-лама находится на карантине

Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV (в миру — Лхамо Дхондруб) находится на карантине в качестве меры предосторожности, сообщает "Газета.ru".
Как рассказал представитель Далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче, с января этого года, с момента начала эпидемии вируса COVID-19 Далай-лама отложил все события и встречи.
Далай-ламе 84 года, он находится в том возрасте, когда заражение коронавирусом несет наибольшую опасность.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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