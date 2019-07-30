30.07.2019, 10:52

Cвидетели тяжелой аварии в Латвии: родители в крови, младенец ползет по шоссе, машины проезжают мимо

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rus.DELFI.lv
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Viljandimaal põrkasid kokku kaks sõiduautot ja veok
Viljandimaal põrkasid kokku kaks sõiduautot ja veokFoto: Kenno Soo

26 июля утром, около 6.30 в краю Ницас под Лиепаей в Латвии произошла тяжелая авария: с дороги съехал и перевернулся автомобиль Opel Astra, тяжелые травмы получили водитель, а также два пассажира — женщина и годовалая девочка. Все пострадавшие доставлены в Лиепайскую региональную больницу. В наиболее тяжелом состоянии сейчас женщина 1994 г.р., которая находится в реанимации.

Как отмечает "Курземес вардс" со ссылкой на пресс-секретаря Курземского регионального управления полиции Мадару Шершневу, ДТП произошло на автодороге Лиепая — граница Литвы, в результате аварии пострадали мужчина 1992 г.р., женщина 1994 г.р., а также девочка 2018 г.р.

"В полиции в связи с произошедшим возбуждено уголовное дело и сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, но могу сказать, что водитель автомашины Opel Astra за рулем находился в состоянии алкогольного опьянения — 2,20 промилле и без прав", — сказала Шершнева.

По неофициальной информации, в аварии пострадали члены одной семьи.

"Если мужчина сейчас лечится амбулаторно, то женщина в тяжелом состоянии по-прежнему находится в отделении реанимации, а почти годовалая девочка, которая сначала тоже была помещена в реанимацию, теперь переведена в детское отделение", — рассказала специалист по общественным отношениям Лиепайской региональной больницы Индра Грасе.

"В пятницу утром мы с коллегами ехали в Вильнюс по делам. По-моему, это было примерно в 36 километрах от Лиепаи, когда мы увидели ползущим по шоссе маленького ребенка, а рядом, ближе к обочине лежала женщина без видимых признаков жизни", — рассказал Виктор Мозгирис.

"Хорошо, что мы ехали медленно, иначе не заметили бы младенца на шоссе и кто знает, как бы тогда все закончилось. Остановились, и я незамедлительно позвонил в полицию и вызвал скорую. Так как нигде вокруг не было видно транспортного средства, сначала мы подумали, что какой-то опрометчивый и безответственный водитель сбил женщину с ребенком и скрылся", — продолжает Мозгирис. В ожидании, когда прибудут полиция и медики, Виктор всеми силами старался остановить движение, но это было вовсе не так легко.

Как отметил Виктор, за 40 минут, пока они провели на месте ЧП, остановились лишь пять автомашин, остальные просто равнодушно их объезжали.

"Я был шокирован равнодушием людей. Хорошо, что из одной остановившихся автомашин вышла женщина, которая взяла маленького ребенка на руки и пыталась его успокоить", — рассказал Мозгирис.

По его словам, через какое-то время из кустов, весь в крови, вышел мужчина, и дальше за оврагом Виктор увидел опрокинувшуюся на крышу машину.

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