Cпециалисты выявили нетипичный симптом коронавируса, иногда он - единственный!(1)
Британская ассоциация оториноларингологии (ENT) выявила нетипичный симптом коронавируса у многих заразившихся COVID-19. Об этом сообщается на сайте ENT.
Британская ассоциация оториноларингологии (ENT) выявила нетипичный симптом коронавируса у многих заразившихся COVID-19. Об этом сообщается на сайте ENT.
Так, медики изучили данные об инфицированных пациентах из Китая, Южной Кореи, Италии и Германии.
Выяснилось, что новый тип коронавируса вызывает частичную или полную аносмию — потерю обоняния.
Так, в Германии у двух из трех зараженных была аносмия.
Кроме того, специалисты обратили внимание, что аносмия иногда является единственным симптомом коронавируса, заболевание протекает без других типичных симптомов, таких как повышение температуры, боль в горле и сухой кашель.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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