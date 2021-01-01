COVID-19: в Латвии — антирекорд по количеству пациентов больниц. Какая ситуация в Литве, Финляндии и России?

В Литве за последние сутки, проверив 11 745 тестов, коронавирус установили у 3322 человек, умерли 42 человека. С начала пандемии в стране COVID-19 заразились 143 903 человека, коронавирус унес жизни 1589 человек.

В Финляндии за последние сутки зафиксировано 296 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии выявлено 36 403 случаев COVID-19. Общий уровень заболеваемости в Финляндии в последнее время снижается. В среднем по стране уровень заболеваемости составляет 70 случаев на 100 тысяч населения.

В Латвии выявлен 771 новый случай Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Скончались 8 человек. Госпитализировано — 108. Доля положительных результатов тестов составила 18%. В целом с начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 41 615 человек. Всего в больницах проходят лечение 1066 пациентов, это самый высокий показатель за время пандемии.

В России за сутки выявлено 27 029 новых случаев заражения коронавирусом, ушли из жизни еще 536 человек. В общей сложности инфицированы 3 186 336 россиян, из них 57 555 человек скончались. Самый большой суточный прирост инфицированных по-прежнему наблюдается в Москве: за минувшие 24 часа в столице РФ зафиксированы 5907 новых случаев. В Санкт-Петербурге добавились 3746 пациентов, в Московской области — 1568.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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