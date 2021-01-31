COVID-19 у наших соседей: в Финляндии ситуация ухудшилась. Какова статистика в Латвии, Литве и России?

За сутки в Финляндии выявлено 367 новых случаев коронавируса. За последние две недели заражений было на 1 336 больше, чем за предыдущие 14 дней.

Общее число инфицированных с момента начала эпидемии теперь составляет 45 238. Больше всего новых заражений, 158, зафиксировано в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа HUS. В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации в Центральной Финляндии город Ювяскюля на неделю переводит старшие классы на удаленное обучение.

За прошедшие сутки в Латвии выявлены 533 новых случая Covid-19, скончались 15 человек. Всего за сутки проведен 5361 анализ на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,9%. С начала эпидемии в Латвии коронавирусом заразился 66 241 человек.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 803 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 12 человек. В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 182 539 случаев COVID-19. От коронавируса в Литве скончались 2 803 человека.

В России за последние сутки выявили 18 359 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в стране заболели 3,85 млн человек. Больше всего новых инфицированных в следующих регионах:

Москва (2284);

Санкт-Петербург (2160);

Московская область (1082);

Нижегородская область (464);

Воронежская область (375).

Умерли от коронавируса за последние сутки 485 человек. По данным оперштаба, общее количество смертей составляет 73,1 тыс.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!