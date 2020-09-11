COVID-19 и протесты в Беларуси: режим Лукашенко страшнее пандемии?

В Беларуси с 9 августа не прекращаются протесты против официальных итогов президентских выборов. Между тем в стране непростая ситуация с коронавирусом. Во время многотысячных демонстраций немногие их участники носят защитные маски, а соблюдение требований социального дистанцирования представляется трудно достижимым.

Александр Лукашенко уже обвинил протестующих в том, что их действия осложняют борьбу с COVID-19. При этом о массовых задержаниях и арестах демонстрантов (с начала протестов были задержаны около 10 тысяч человек), большинство которых по нескольку дней находились в антисанитарных условиях, власти умалчивают. Как акции протеста повлияли на заболеваемость коронавирусом — у DW.

Информация о COVID-19 в Беларуси замалчивается



В Беларуси, по официальным данным, на начало сентября было выявлено более 73 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, свыше 700 человек умерли от COVID-19. С начала лета, сообщал Минздрав, заболеваемость стала снижаться. Но на фоне массовых акций протеста и задержаний их участников, которые не прекращаются с 9 августа, в стране наметился рост числа инфицированных. С 20-х чисел августа Минздрав ежедневно фиксирует в среднем от 100 до 200 новых случаев. Приблизительно такие же цифры были в середине июля. Примечательно, что представители ведомства не заявляли, что наблюдаемый рост числа инфицированных как-то связан с массовыми акциями.

"Могу судить и по своей больнице, и по разговорам с коллегами из других учреждений, что где-то с середины августа, с началом массовых акций, больных с характерной клинической картиной действительно стало больше", — говорит анестезиолог-реаниматолог Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Екатерина Мержинскас.

Она считает, что официальная статистика по коронавирусу в Беларуси по-прежнему занижена в разы. В большинстве случаев, даже при соответствующих лабораторных показателях, результаты тестов, подтверждающие COVID-19, просто не приходят. "Недавно ко мне перевели такого пациента. Начальство сказало лечить коронавирус, но дополнительных выплат медики за это не получат, — продолжает Мержинскас. — Не знаю, делается ли это в целях экономии или чтобы показать, как у нас все здорово, но факт в том, что информация централизованно замалчивается".