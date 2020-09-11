COVID-19 и протесты в Беларуси: режим Лукашенко страшнее пандемии?

"Власти используют тему коронавируса в своих интересах. Люди видят, что сегодня коронавируса в стране нет, а завтра он внезапно появился — для того, чтобы не пустить наблюдателей на избирательный участок. Все это сложилось в новый уровень недоверия к власти", — полагает Филипп Биканов.
"В Беларуси стоит вопрос выживания при нынешнем режиме"
"Если посмотреть статистику протестов (сколько людей было задержано, избито, скольким пришлось обратиться в медучреждения, сколько погибших), сам собой напрашивается вывод — не так страшен коронавирус, как нынешний режим в Беларуси, — подчеркивает врач-реаниматолог, кандидат медицинских наук, гражданский активист Андрей Витушко. — Любой из нас, людей с выраженной гражданской позицией, завтра просто может не вернуться домой".
Витушко отмечает, что протестующие в масках на демонстрациях есть, но их не много. Здесь, по его словам, срабатывает и психологический фактор: "В масках все представители силовых структур. Но это не только из-за того, что они боятся коронавируса, а потому, что хотят сохранить анонимность, так как понимают, что далеко не все их действия находятся в правовой плоскости. Думаю, многие участники протестов не надевают маски, в том числе и потому, что не хотят быть похожими на тех, кто им противостоит".
Касаясь влияния акций протеста на заболеваемость коронавирусом, Витушко указывает, что поскольку демонстрации проходят на открытом воздухе, и люди все время перемещаются, вероятность заразиться тут довольно низкая. "Кроме того, известно, что COVID-19 наиболее опасен для возрастной группы 70+. Очевидно, что на протесты люди из этой группы массово не выходят. Если посмотреть на смертность (от COVID-19. — Ред.) в группе до 45 лет, то это абсолютно сравнимо с сезонным гриппом", — добавил врач.
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