CМИ: Американцы нанесли очередной авиаудар по военным Ирана. Коалиция под эгидой США это отрицает

Вооруженные силы США в ночь на субботу, 4 января, нанесли авиаудар по автоколонне проиранской вооруженной группировки в районе лагеря Таджи, расположенного к северу от Багдада. Об этом заявила организация, объединяющая военизированные группировки в Ираке. Согласно ее утверждениям, жертвами этой атаки стали не менее пяти человек Государственное телевидение Ирака также сообщило о новом воздушном ударе, нанесенном коалицией под руководством США.

Совместная объединенная оперативная группа (ОГ) операции "Непоколебимая решимость" (CJTF-OIR) под эгидой США опровергла нанесение ею авиаудара к северу от столицы Ирака. Соответствующую запись разместил в субботу, 4 января, в микроблоге Twitter представитель OIR полковник Майлз Кэггинс.

"ФАКТ: в последние дни коалиция @CJTFOIR НЕ наносила авиаударов вблизи лагеря Таджи (к северу от Багдада)", — написал он.