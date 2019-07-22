Cкончался гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано

Ранее в СМИ появились данные о том, что Амано досрочно уйдет с поста. Источники объяснили это проблемами со здоровьем.

”Секретариат Международного агентства по атомной энергии с глубочайшей печалью информирует о кончине генерального директора Юкии Амано”, — говорится в заявлении организации.

Юкия Амано — это японский дипломат, который работал в ООН. С 2005 года он был японским послом в МАГАТЭ, а с 1 декабре 2009 года возглавил организацию.