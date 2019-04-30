ЦИК Украины официально объявил о победе Зеленского на выборах президента

Председатель ЦИК Татьяна Слипачук зачитала окончательные данные по голосованию и объявила Зеленского победителем выборов: "Избранным президентом Украины является кандидат на пост президента Украины Владимир Александрович Зеленский, 1978 года, образование высшее, проживает в Киеве, художественный руководитель ООО" Квартал 95 ", беспартийный, субъект выдвижения — политическая партия" Слуга народа".

Слипачук также отметила, что ЦИК не имеет каких-либо жалоб, которые могли бы поставить под сомнение результаты голосования, а также Центризбирком получил сообщение от всех апелляционных судов об отсутствии на их разбирательствах дел, которые могли бы повлиять на установленные результаты выборов. По ее словам, было подано только два иска в апелляционный административный суд, но в их удовлетворении было отказано, сообщает УНИАН.

Официальные результаты установлены на основании подписанного протокола о результатах выборов президента. Протокол подписали 15 из 16 членов Центризбиркома (один отсутствовал на заседании), а также уполномоченные представители кандидатов на пост президента. Согласно данным ЦИК, Зеленский набрал 73,22% голосов (за него проголосовали 13 541 528 избирателей), Порошенко — 24,45% (4 522 450). Недействительными признали 2,31% бюллетеней.

Согласно закону о выборах президента, новоизбранный президент приобретает полномочия с момента принесения присяги украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады, после чего ЦИК вручает ему удостоверение президента Украины. Когда состоится инаугурация Зеленского на посту президента Украины пока неизвестно.