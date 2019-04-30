ЦИК Украины официально объявил о победе Зеленского на выборах президента

Центральный избирательный комитет Украины объявил официальные итоги второго тура выборов президента. Победителем стал шоумен Владимир Зеленский, который получил 73,22% голосов избирателей. Дейcтвующий глава государства Петр Порошенко набрал 24,45%. Явка во втором туре составила 62,07%.
Председатель ЦИК Татьяна Слипачук зачитала окончательные данные по голосованию и объявила Зеленского победителем выборов: "Избранным президентом Украины является кандидат на пост президента Украины Владимир Александрович Зеленский, 1978 года, образование высшее, проживает в Киеве, художественный руководитель ООО" Квартал 95 ", беспартийный, субъект выдвижения — политическая партия" Слуга народа".
Слипачук также отметила, что ЦИК не имеет каких-либо жалоб, которые могли бы поставить под сомнение результаты голосования, а также Центризбирком получил сообщение от всех апелляционных судов об отсутствии на их разбирательствах дел, которые могли бы повлиять на установленные результаты выборов. По ее словам, было подано только два иска в апелляционный административный суд, но в их удовлетворении было отказано, сообщает УНИАН.
Официальные результаты установлены на основании подписанного протокола о результатах выборов президента. Протокол подписали 15 из 16 членов Центризбиркома (один отсутствовал на заседании), а также уполномоченные представители кандидатов на пост президента. Согласно данным ЦИК, Зеленский набрал 73,22% голосов (за него проголосовали 13 541 528 избирателей), Порошенко — 24,45% (4 522 450). Недействительными признали 2,31% бюллетеней.
Согласно закону о выборах президента, новоизбранный президент приобретает полномочия с момента принесения присяги украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады, после чего ЦИК вручает ему удостоверение президента Украины. Когда состоится инаугурация Зеленского на посту президента Украины пока неизвестно.
Первый тур выборов президента прошел на Украине 31 марта, но ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы числа голосов. Лидером голосования стал Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Второй тур выборов прошел 21 апреля.
Порошенко возглавлял Украину на протяжении пяти лет, с весны 2014-го.