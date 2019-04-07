ЦИК подтвердил выход Зеленского и Порошенко во второй тур выборов на Украине

Соответствующий протокол об итогах голосования зачитала глава ЦИК Татьяна Слипачук после того, как накануне Центризбирком завершил принятие протоколов окружных избирательных комиссий с пометкой "уточненный" об итогах голосования 31 марта.

Она добавила, что документ одобрен и подписан всеми членами ЦИК. После этого протокол подписали уполномоченные представители кандидатов в президенты Украины.

Центризбирком официально объявил, что второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. Соответствующее постановление единогласно приняли члены комиссии.

ЦИК Украины также утвердил формат и цвет избирательного бюллетеня на второй тур выборов и проголосовал за направление соответствующего постановления на спецкомбинат, который будет их печатать.

Украинские выборы



Очередные выборы президента Украины прошли 31 марта. В бюллетень для голосования было внесено рекордное в истории страны число кандидатов — 39. Изначально их было зарегистрировано 44, но в последнюю неделю срока, отведенного для возможности снятия с выборов, ЦИК отменила регистрацию пяти кандидатов по их собственному желанию.

Согласно закону, если в первом туре один из кандидатов на пост президента Украины набирает более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании, он признается победителем. В противном случае проводится повторное голосование (второй тур), в котором принимают участие два кандидата, набравших наибольшее количество голосов в первом туре.