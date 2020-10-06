ЦИК Киргизии в свете массовых беспорядков признал итоги выборов недействительными

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Киргизии во вторник, 6 октября, решила признать итоги парламентских выборов в республике недействительными. Комиссия также рассматривала вопрос о самороспуске. "Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий", — приводит портал 24.kg слова члена ЦИК Гульнары Джурабаевой.

Несколькими часами ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков предложил ЦИК при необходимости аннулировать результаты выборов в парламент в свете массового недовольства предварительными результатами голосования. Глава государства призвал соотечественников не поддаваться на провокации, а лидеров политических партий — успокоить своих сторонников и прекратить протесты.

Протесты в Бишкеке после выборов в парламент Киргизии

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Согласно предварительным результатам по итогам обработки бюллетеней на 95 процентах участков, в состав нового парламента проходили партии "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан", "Кыргызстан" и "Бутун Кыргызстан". Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выразила озабоченность возможным подкупом голосов избирателей.

Тысячи человек 5 октября вышли на акцию протеста на улицы Бишкека. Митинг вылился в столкновения с милицией, стражи порядка применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы. По данным министерства здравоохранения страны, в медучреждения был доставлен 131 человек, включая 40 сотрудников силовых структур. На следующий день митингующие в столице Киргизии прорвались в парламент. Кадры с места событий свидетельствовали о погроме в здании и поджоге нескольких автомобилей на примыкающей территории.