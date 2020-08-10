10.08.2020, 09:52

ЦИК Беларуси назвал Лукашенко победителем президентских выборов

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Тихановская объявила победителем себя
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ЦИК Беларуси назвал Лукашенко победителем президентских выборов
Foto: TASS/Scanpix

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набрал 80,23 процента голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 9,9 процента, сообщил Центризбирком. По данным штаба Светланы Тихановской, она получила от 70 до 90 процентов голосов избирателей в разных регионах. Озвученные ЦИК итоги выборов не соответствуют реальности, заявили в штабе.

Центризбирком Беларуси объявил официальные предварительные результаты президентских выборов, прошедших 9 августа. Действующий президент Александр Лукашенко, находящийся у власти с 1994 года, получил 80,23 процента голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 9,9 процента, сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина на пресс-конференции в Минске в понедельник, 10 августа.

Кандидата Анну Канопацкую поддержали 1,68 процента проголосовавших избирателей, Андрея Дмитриева — 1,04 процента, Сергея Черечня — 1,13 процента, указывается далее. Против всех кандидатов высказались 6,02 процента избирателей. Явка на президентских выборах составила 84,23 процента. Одновременно глава Центризбиркома заявила, что окончательные итоги выборов не будут значительно отличаться от предварительных.

Протесты после выборов в Минске и других городах

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После закрытия избирательных участков накануне вечером на улицы Минска и других городов вышли тысячи человек. В Минске начались столкновения протестующих с полицией. Основные события развернулись на проспекте Победителей у стелы "Минск — город герой". По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. ОМОН пытался провести задержания активистов, но столкнулся с сопротивлением. Полицейские применяют против активистов в Минске светошумовые гранаты. Столкновения с полицией произошли также в Бресте, Витебске и Могилеве.

Выступая на пресс-конференции в своем избирательном штабе, Светлана Тихановская заявила, что избирательная кампания продемонстрировала поддержку народа, начиная с этапа сбора подписей, передает корреспондент DW. "Я считаю, что мы уже победили, потому что смогли победить свой страх, аполитичность, апатию и безразличие. А эта победа важнее всех остальных побед", — заявила Тихановская.

Ранее в интервью корреспонденту DW Лукашенко заявил, что не считает Тихановскую своим главным конкурентом на выборах. "Это вы ее, бедолагу, сделали главным конкурентом", — добавил президент.

Тихановская объявила себя победителем выборов

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская не признает предварительные итоги голосования, о которых заявил Центризбирком. "Конечно, мы не признаем. Полученные нами цифры не совпадают с теми, что были озвучены", — заявила она в понедельник, 10 августа, на пресс-конференции в Минске.

По словам Тихановской, она считает себя победителем на выборах и не видит оснований для возможного ареста. "Я не вижу причин, почему должна быть арестована, и не собираюсь уезжать из Белоруссии", — указала она.

Кандидат в президенты также подчеркнула, что выступает за мирные перемены в стране. "Меры, которые применила власть, были несоразмерными. Люди остались на участках, чтобы защитить свои голоса. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы такого больше не повторилось", — заявила она.

Данные штаба Тихановской свидетельствуют о ее победе

Ранее пресс-секретарь штаба Анна Красулина также заявила, что в штабе не признают официальные предварительные результаты голосования. "Озвученные ЦИК итоги выборов не соответствуют реальности и совершенно противоречат здравому смыслу", — заявила она "Интерфаксу" .

В свою очередь доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова сообщила собственные данные штаба о результатах голосования на президентских выборах, согласно которым в различных регионах страны соперница президента Александра Лукашенко одержала убедительную победу на выборах.

"У нас есть та информация, которая поступала вчера из тех участковых комиссий, где действительно посчитали голоса, ничего не фальсифицировали. Светлана победила: от 70, а на некоторых и до 90 процентов набрала. Как вы думаете, имея эту информацию, можем мы нормально воспринимать то, что ЦИК сегодня говорит? Конечно же нет", — заявила она РИА "Новости". По информации "Интерфакса", на данный момент у штаба Тихановской есть собственные данные об итогах голосования примерно на 250 из почти 6 тысяч избирательных участков.

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