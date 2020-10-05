"Чувствую себя лучше, чем 20 лет назад". Трампа выписывают из больницы
Президента США Дональда Трампа выписывают из больницы. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
Президента США Дональда Трампа выписывают из больницы. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
”Сегодня в 18.30 (01.30 мск, 6 октября) я покидаю медицинский центр Уолтера Рида. Чувствую себя действительно хорошо! Не бойтесь Covid. Не позволяйте ему управлять вашей жизнью”, — написал глава государства.
По словам Трампа, он чувствует себя лучше, чем 20 лет назад.
Ранее сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи выявили коронавирус нового типа. Глава государства был госпитализирован. Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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