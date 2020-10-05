05.10.2020, 22:13

"Чувствую себя лучше, чем 20 лет назад". Трампа выписывают из больницы


EST
"Чувствую себя лучше, чем 20 лет назад". Трампа выписывают из больницы
REUTERS

Президента США Дональда Трампа выписывают из больницы. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

”Сегодня в 18.30 (01.30 мск, 6 октября) я покидаю медицинский центр Уолтера Рида. Чувствую себя действительно хорошо! Не бойтесь Covid. Не позволяйте ему управлять вашей жизнью”, — написал глава государства.

По словам Трампа, он чувствует себя лучше, чем 20 лет назад.

Ранее сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи выявили коронавирус нового типа. Глава государства был госпитализирован. Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.

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