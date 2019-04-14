Чубайс рассказал, почему во всем виноват и куда дел свой ваучер

Как пишет Vesti.ru, Чубайс признает, что у него высокий отрицательный рейтинг, и говорит о законах политического мира: "Если ты пнул этого самого, с высоким отрицательным рейтингом, очевидно, ты получил позитив".

90-е годы стали тяжелейшим периодом для России и десятком миллионов ее граждан, "и в этом смысле человеку нужно, чтобы кто-то был виноват, так мы устроены", считает Чубайс. "Конечно, хотелось бы, чтобы это лучше все-таки был не я, но так сложилось, — добавил он. — Будем жить с этим".

В программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на "России 1" Анатолий Чубайс также рассказал, куда дел свой ваучер: вложил в один из чековых инвестиционных фондов — и это было крайне неудачное вложение, "так же, как и у многих других людей, которые сделали то же самое". Чековые инвестиционные фонды были одной из самых крупных ошибок при приватизации, признает Чубайс.

Коснулись и темы домашних животных — фамилия "отца приватизации" на долгое время стала популярной кличкой для всех рыжих котов. Чубайс говорит, что ему не обидно: люди к котам всегда относятся хорошо.