Что такое ремдесивир — первое лекарство в Европе, одобренное для лечения COVID-19?

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявляет, что этот антивирусный препарат должен официально применяться для лечения пациентов, имеющих COVID-19.

Лекарство вводится внутривенно. Оно предназначено для воздействия на фермент, который необходим вирусу для копирования своего генетического материала.

Лечение этим препаратом уже одобрено в Японии, также он разрешён к использованию в экстренных случаях для некоторых пациентов в США.

1 июня создатель лекарства, биотехнологическая фирма Gilead, сообщила, что экспериментальный образец препарата смягчил проявления симптомов COVID-19 у пациентов с умеренным течением болезни.

Также было отмечено, что исследование с участием 600 пациентов, имевших лёгкую форму пневмонии, не требовавшую использования аппаратов ИВЛ, показало, что у тех, кто принимал ремдесивир в течение пяти дней, было на 65% больше шансов на улучшение состояния на одну единицу по семибалльной шкале.

В течение пяти дней применения препарата не было зарегистрировано ни одного смертельного случая, два случая гибели пациентов были зарегистрированы в течение десяти дней, а четыре случая отмечены среди тех, кто получал только обычную медицинскую помощь. У принимавших препарат отмечались незначительные тошнота и головная боль.

Предыдущее исследование, недавно проведённое Национальным институтом здравоохранения США, показало, что использование ремдесивира для лечения госпитализированных пациентов с тяжёлой формой заболевания сократило среднее время их восстановления с 15 до 11 дней.

16 июня английские учёные объявили, что дешёвый широкодоступный стероид — дексаметазон — на треть может снизить смертность среди находящихся в больницах тяжелобольных пациентов. После опубликования этих данных британское правительство немедленно разрешило использование этого препарата в Великобритании.