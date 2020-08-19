Что рассказывают белорусские силовики, которые уволились после протестов

18 августа Александр Лукашенко подписал указ о награждении более 300 белорусских силовиков медалями"За безупречную службу". В МВД Беларуси говорят, что это никак не связано с разгоном акций протеста, начавшихся 9 августа, — документы якобы подавали в Совмин еще в марте. Между тем в свете последних событий из силовых ведомств стали увольняться служащие. В Сети можно найти их видеообращения к коллегам, фото рапортов и удостоверений. Почему они идут на этот шаг и чего опасаются? DW поговорила с несколькими из них.

Сотрудник СК Беларуси: "Мы не разгоняли людей, но давали присягу народу"

"Следственный комитет не выходит на улицу и не разгоняет людей, но присягу каждый представитель правоохранительных органов все равно дает народу", — говорит сотрудник Следственного комитета (СК) Владимир (имя изменено). В городе, где он живет, протестующих после выборов 9 августа разогнали с применением силы. "Есть видео, на котором задерживают человека, который стоит на коленях, а его избивают палкой. Я общался с омоновцем, принимавшем в этом участие. Меня поразило, как он об этом рассказывал", — делится своими впечатлениями Владимир.

Сам он, по его словам, после протестов предложил коллегам и местному руководству СК РБ провести офицерское собрание и высказаться о действиях силовиков во время мирных акций. "Скорее всего, совершен ряд преступлений, с которыми в другое время Следственный комитет начал бы детально разбираться, — говорит собеседник DW. — Сейчас отложенная реакция. Это связано с политикой и не имеет никакого отношения к закону".

Предложение Владимира, по его рассказам, было воспринято негативно. Он написал рапорт, где просил дать оценку действиям силового блока и подтвержденным фактам фальсификаций на выборах: "Мы не знаем, возбуждены ли в отношении силовиков уголовные дела. Я не исключаю, что и со стороны митингующих были какие-то провокации (есть видео), но действия силовых структур, однозначно, надо квалифицировать по закону". Владимир подчеркивает, что это — его личное мнение, а не позиция Следственного комитета РБ: "Не думаю, что кто-то из моих коллег готов был тогда ко мне присоединиться, не знаю, как сейчас. Есть сдерживающие факторы: контракты, возможность более раннего выхода на пенсию".