Что происходит? В Латвии задержан второй подряд глава погранслужбы

В прошлом году, в начале сентября, был задержан бывший глава Пограничной службы Латвии Нормунд Гарбарс. Он был задержан по делу о возможных преступлениях при строительстве инфраструктуры пограничной зоны на латвийско-российской и латвийско-белорусской границе.

Министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс (KPV LV) комментарии об этом деле пока не дает. Агентству LETA не удалось связаться с Бюро внутренней безопасности. Пресс-секретарь Погранохраны Кристине Петерсоне подтвердила в разговоре с агентством, что работники Бюро внутренней безопасности были в штабе Пограничной службы. Был ли обыск, она не сказала, потому что такой ответ имеет право давать только Бюро внутренней безопасности. О том, где сейчас Пуятс, она тоже не сказала.

Как отмечает LETA, Пуятс ранее публично критиковал главу Бюро внутренней безопасности Латвии Валтера Мурниекса В октябре он заявлял, что обратится в прокуратуру в связи с возможными нарушениями в расследовании дел против пограничников. Мурниекс же в марте в интервью телеканалу TV3 заявил, что Пограничная служба — единственная структура МВД, которая абсолютно не хочется сотрудничать и противится этому.

5 марта Мурниекс и Пуятс были на переговорах у министра внутренних дел, после чего Гиргенс объявил, что "топоры войны зарыты", а каждое учреждение будет выполнять свою функцию.