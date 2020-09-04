Что происходит? В Латвии задержан второй подряд глава погранслужбы
Бюро внутренней безопасности Латвии задержало главу Государственной пограничной службы Латвии Гунтис Пуятса, сообщает LETA.
Бюро внутренней безопасности Латвии задержало главу Государственной пограничной службы Латвии Гунтис Пуятса, сообщает LETA.
В прошлом году, в начале сентября, был задержан бывший глава Пограничной службы Латвии Нормунд Гарбарс. Он был задержан по делу о возможных преступлениях при строительстве инфраструктуры пограничной зоны на латвийско-российской и латвийско-белорусской границе.
Министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс (KPV LV) комментарии об этом деле пока не дает. Агентству LETA не удалось связаться с Бюро внутренней безопасности. Пресс-секретарь Погранохраны Кристине Петерсоне подтвердила в разговоре с агентством, что работники Бюро внутренней безопасности были в штабе Пограничной службы. Был ли обыск, она не сказала, потому что такой ответ имеет право давать только Бюро внутренней безопасности. О том, где сейчас Пуятс, она тоже не сказала.
Как отмечает LETA, Пуятс ранее публично критиковал главу Бюро внутренней безопасности Латвии Валтера Мурниекса В октябре он заявлял, что обратится в прокуратуру в связи с возможными нарушениями в расследовании дел против пограничников. Мурниекс же в марте в интервью телеканалу TV3 заявил, что Пограничная служба — единственная структура МВД, которая абсолютно не хочется сотрудничать и противится этому.
5 марта Мурниекс и Пуятс были на переговорах у министра внутренних дел, после чего Гиргенс объявил, что "топоры войны зарыты", а каждое учреждение будет выполнять свою функцию.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Девушка, вырвавшая себе глаза, показала, как выглядит
Украинский патриарх Филарет заразился коронавирусом
В Кирове мошенники под видом прокуратуры пугают проверками
В России зверски убит известный бизнесмен