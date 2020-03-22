Что пошло не так? The New York Times объясняет, как Италия стала эпицентром пандемии

Тогда, в конце февраля, премьер-министр страны Джузеппе Конте списывал рост числа заболевших на чрезмерное тестирование в Ломбардии, а потом обвинил больницу Годогно во вспышке заболеваемости. 25 февраля Конте сказал, что ”Италия безопасная страна, вероятно, более безопасная, чем многие другие”. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Марио сказал, что ”мы перешли от риска эпидемии к инфодемии” и подчеркнул — только 0,089 процента жителей Италии находятся на карантине. Мэр Милана Беппе Сала начал кампанию ”Милан не останавливается” и вновь открыл для посетителей Миланский собор.
В свою очередь, координатор отделений интенсивной терапии Ломбардии Гьяскомо Грасселли увидел, что показатели заболеваемости идут вверх и система здравоохранения северных регионов может рухнуть. Он сообщил об этом должностным лицам региона, но политиков это не убедило.
Утекший черновик
Тем не менее 8 марта совершенно неожиданно премьер-министр Италии объявил об ограничениях передвижения для жителей северных регионов страны. Черновик его речи утек в СМИ в субботу ночью и многие жители Милана бросились на железнодорожные станции, чтобы уехать на юг страны. Это, по мнению многих, привело к ещё большему распространению болезни.
Многие итальянцы не понимали, насколько строги эти ограничения. Одни края просили прибывших из ”красных зон” самоизолироваться на две недели, другие такого требования не выдвигали. 9 марта Конте объявил общенациональные ограничения. Некоторые эксперты считают, что это было слишком поздно.
Ученые и политики говорят, что сейчас Италия расплачивается за неразбериху двухнедельной давности. 2 300 человек, умерших за последние четыре дня, скорее всего, заразились именно в начале марта. Вирусолог Роберто Буриони указал, что в те дни люди чувствовали себя в безопасности и придерживались обычных рутин. Это привело к скачку заболеваемости на прошедшей неделе.
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