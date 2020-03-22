Что пошло не так? The New York Times объясняет, как Италия стала эпицентром пандемии

27 февраля лидер правящей Демократической партии Италии Никола Зингаретти опубликовал фотографию, на которой он чокается бокалами. Он призвал ”не менять наши привычки”. Менее чем через 10 дней он опубликовал видео — политик заболел коронавирусом. На данный момент новой болезнью заразились более 53 000 итальянцев и более 4 800 умерли.

Замедленная реакция

Главный советник Министерства здравоохранения Италии Валтер Риккарди считает, что итальянское правительство действовало исходя из тех данных, которые были им доступны. Однако он признает, что министру здравоохранения не удалось убедить коллег по правительству действовать быстро. По его мнению, жесткие меры необходимо было ввести на 10 дней раньше.

В тот момент политики больше беспокоились за экономику и её способность прокормить страну, а на ситуацию в Китае смотрели как на ”научную фантастику, которая не имеет ничего общего с нами”, говорит Сандра Зампа, заместитель секретаря Министерства здравоохранения Италии. Когда произошла вспышка вируса, Европа ”смотрела на нас также как мы смотрели на Китай”.

Итальянский ”Пациент номер один”, зафиксированный 18 февраля, оказался суперразносчиком. Уже будучи носителем болезни, он посетил три ужина, играл в футбол, бегал с командой и дважды посетил больницу. Заразились сотни людей, включая докторов и медсестер. Однако у него не было прямых контактов с Китаем. Эксперты подозревают, что он мог заразиться от другого европейца. ”Тот, кого мы называем ”Пациент номер один”, вероятно, был ”Пациентом номер 200””, — говорит эпидемиолог Фабрицио Перглиаско.

Сбивающие с толка сообщения