Что обсуждали Меркель и Путин в Кремле

Министры иностранных дел обеих стран — Сергей Лавров и Хайко Мас (Hеiko Maas) — в это время наблюдали за встречей из-за спин операторов. После протокольной съемки сотрудники Федеральной службы охраны президента (ФСО) постарались побыстрее освободить помещение от журналистов. В зале должны были остаться только лидеры государств и переводчики. Досталось и Масу, который замешкался у дверного прохода. "Идите, идите", — поторопил его фсошник по-русски, указывая рукой на выход. Министр удивился, ничего не ответил и вышел.

Берлин станет центром по решению кризисов в 2020 году

Сначала Путин и Меркель должны были общаться наедине, затем продолжить переговоры за рабочим обедом вместе с делегациями двух стран. Встреча затянулась — вместо двух запланированных часов заседали почти четыре. После чего Путин и Меркель дали небольшую пресс-конференцию, вкратце рассказав об итогах "продуктивной", как каждый из них выразился, встречи.

Ангела Меркель, в частности, анонсировала международную конференцию в Берлине по Ливии. Она пройдет под эгидой ООН. "Эта конференция может быть только отправной точкой в решении конфликта. В то же время надо избежать, чтобы слишком много стран извне влияли на ситуацию, а ливийские интересы при этом оказались на заднем плане. Путин поддержал немецкую инициативу, назвав ее "очень своевременной". По его словам, конференция принесет результаты, но только, если ее решения предварительно согласуют с противоборствующими ливийскими сторонами.

Очевидно, что в первом полугодии Берлин станет одним из центров по решению мировых кризисов. В столице ФРГ пройдет и конференция по Ливии, и саммит "нормандской четверки". Что само по себе — своего рода пролог к председательству Германии в Совете ЕС во второй половине 2020-го.

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