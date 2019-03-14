Что нужно знать о новых законопроектах Конгресса США по России

Самый короткий и, на первый взгляд, самый безобидный документ — законопроект о непризнании "де-юре или де-факто суверенитета Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами". При этом резолюция содержит стандартную оговорку о том, что за президентом сохраняется право в случае необходимости, если этого потребуют интересы национальной безопасности, временно приостанавливать действие этой нормы.

Появление такого законопроекта не совсем понятно, поскольку никто из руководства США пока не намекал на возможность признания Крыма российским. Возможно, американские законодатели решили сыграть на опережение, помня о том, как кандидат в президенты Трамп, отвечая журналисту, сказал, что "рассмотрит" этот вопрос, хотя ничего не обещал.

Санкции по "закону Магнитского" — за убийство Немцова

В отличие от предыдущих документов по России, принятых Конгрессом, на этот раз санкции упоминаются лишь в рекомендательной резолюции, которая призывает расследовать убийство в феврале 2015 года российского оппозиционного политика Бориса Немцова и привлечь к ответственности лиц, причастных к этому преступлению.

В тексте резолюции Палата представителей "осуждает Владимира Путина и его режим за преследование политических оппонентов и сокрытие убийства Бориса Немцова". Законодатели призывают Белый дом поднимать вопрос о наказании организаторов убийства в ходе любых контактов с Москвой и поддерживают попытки его расследования, предпринимаемые парламентскими ассамблеями ОБСЕ и Совета Европы.

В пятом пункте резолюции депутаты призывают главу Госдепа и министра финансов США, руководствуясь "законом Магнитского", определить круг лиц, которых они посчитают причастными к убийству Немцова, и ввести против них санкции — заморозить счета и отказать в визах в США. Наконец, руководителя Госдепа призывают подготовить для Конгресса доклад об обстоятельствах убийства Немцова и причастных к нему лицах.

Кремль, да не тот

Необходимость подготовки специальных докладов — один из основных конкретных инструментов принятых Палатой представителей резолюции и трех законопроектов. Один из них озаглавлен как KREMLIN Act ("Кремлевский законопроект"). На самом деле за "Кремлем" скрывается аббревиатура, которую можно перевести как "Законопроект о минимизации вмешательства со стороны России и ограничении российских разведывательных сетей". В нем констатирует, что "Россия продолжает использовать информационное оружие", вмешивается в жизнь Запада и "подрывает демократические системы".

Это названо угрозой США и их союзникам, но при этом отмечено, что "у разведывательного сообщества США нет полного понимания политических намерений" таких действий России, а "это важно" для адекватного ответа со стороны Вашингтона. Иными словами, американские законодатели не до конца понимают цели президента Путина. Помочь разобраться должен глава всех американских разведслужб Дэн Коутс.

Законопроект обязывает Коутса в течение 90 дней после вступления документа в силу представить доклад, посвященный нескольким вопросам. Среди них — что стоит за российскими военными учениями, в ходе которых отрабатываются сценарии против членов НАТО, а также какова реакция руководства РФ на усиление восточного фланга альянса и размещение там американских войск. При этом в законопроекте подчеркивается, что намерения Вашингтона носят оборонительный характер, что США "не стремятся быть врагом России", а последний пункт предписывает описать в докладе "сферы возможного сотрудничества с Россией".

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