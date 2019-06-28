Что надо знать о выборах в Верховную раду Украины

Согласно Основному закону, депутатом парламента может быть избран гражданин Украины, имеющий право голоса, проживающий в стране в течение последних пяти лет и достигший на день выборов возраста в 21 год. Не могут быть избраны лица, имеющие судимость за совершение умышленного преступления, если она не погашена и не снята в установленном законом порядке.

25 июня завершилась регистрация кандидатов в депутаты. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в общей сложности зарегистрировала 2674 кандидата, включенных в списки 21 политической партии для участия в выборах в общегосударственном округе, а также 3171 кандидата в одномандатных округах.

1735 кандидатов-одномандатников баллотируются в порядке самовыдвижения, 1436 — выдвинуты партиями. В среднем за победу в каждом из 199 округов борются около 16 кандидатов. Таким образом, всего ЦИК зарегистрировала 5845 кандидатов в депутаты. Среди них 77,5% — мужчины и только 22,5% — женщины. Самому молодому кандидату 21 год, самому старшему — 82.

Процесс голосования и избирательные бюллетени

Голосование 21 июля в Украине будет проходить с 8 до 20 часов. На избирательных участках за границей оно проводится по местному времени страны, где находятся эти участки. Участвовать в выборах могут граждане Украины, которым на день голосования исполнилось 18 лет. Согласно данным ЦИК, право голоса сейчас имеют почти 30 миллионов украинцев.

Голосование будет проходить на почти 30 тысячах избирательных участков. Каждый избиратель получит для заполнения два бюллетеня. В бюллетене для голосования в общегосударственном округе названия партий размещены в порядке их номеров, определенных жеребьевкой.

Согласно жеребьевке, которая была проведена ЦИК 26 июня, под первым номером в бюллетене стоит "Оппозиционный блок", под последним — партия Всеукраинское объединение "Свобода". В избирательных бюллетенях для голосования в одномандатных округах имена и сведения о кандидатах указываются в алфавитном порядке фамилии.

Списки избирателей

Можно быть включенным в список избирателей только на одном участке. Проверить информацию о том, есть ли избиратель в списке, и на каком участке он зарегистрирован, можно на сайте Государственного реестра избирателей. Ознакомиться с предварительным списком избирателей и проверить правильность внесенных в него сведений можно также в помещении участковой избирательной комиссии по месту регистрации.

Если избиратель не нашел себя в списке, то не позднее, чем за пять дней до дня голосования ему следует подать заявление о включении (или исключении) в список или об уточнении данных в нем. Заявления, поданное после указанного срока, не рассматриваются. В день голосования изменения в список избирателей вносятся исключительно на основании решения суда.

Голосование ВПЛ и лиц, проживающих за рубежом

Для того чтобы проголосовать на парламентских выборах, граждане со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) должны до 15 июля подать заявление об изменении места голосования в занимающиеся ведением реестра избирателей органы — там, где они хотят проголосовать. Такое же право имеют и другие лица, желающие проголосовать не по месту регистрации.

Обычно процедура рассмотрения заявления, как показал опыт президентских выборов, длится от нескольких минут до нескольких суток. В итоге заявитель должен получить соответствующее удостоверение. 21 июля этот документ надо предъявить на избирательном участке для получения бюллетеня для голосования.

При этом переселенцы имеют право голоса на выборах депутатов только в общегосударственном округе, то есть будут голосовать только за партийные списки. Из-за привязки адреса к одномандатным округам они не смогут проголосовать за кандидатов-мажоритарщиков. То же самое касается и украинцев, проживающих или временно находящихся за рубежом.

Подсчет голосов и результаты выборов

ЦИК устанавливает окончательные результаты выборов не позднее, чем на пятнадцатый день после голосования. Проходной барьер для политических партий составляет пять процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Депутатские мандаты распределяются между партиями пропорционально количеству полученных голосов.

В одномандатных округах избранным считается кандидат в депутаты, получивший относительное большинство голосов избирателей, принявших участие в выборах в этом округе. При этом неважно, преодолела его партия пятипроцентный барьер или нет. Не позднее, чем на пятый день со дня установления итогов выборов в Раду ЦИК официально обнародует их в газетах "Голос Украины" и "Правительственный курьер".

Лица, избранные в парламент, должны уволиться с работы, не совместимой с обладанием депутатским мандатом. Согласно закону о статусе народного депутата Украины, парламентарий не имеет права быть членом правительства или руководителем центрального органа исполнительной власти, иметь другой представительский мандат или состоять на госслужбе.

Депутатам также запрещено занимать должности главы городской, сельской и поселковой администрации, заниматься любой другой оплачиваемой работой, а также входить в состав руководства, правления или совета предприятий, прибыльных учреждений и организаций.